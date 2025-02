Ilnapolista.it - Moratti truffato dal “finto ministro Crosetto”: “Lo Stato chiede un suo aiuto. Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia”

Secondo quanto riporta Sportmediaset che cita Repubblica, “l’ex presidente dell’Inter Massimofigura nel lungo elenco dei “vip” truffati dal “”“.Si tratta di una truffa piuttosto credibile che “che ha sottratto migliaia di euro a personaggi di spicco dell’imprenditoria, e non solo, italiana, organizzata da malviventi che hannodi essere ildella Difesa Guidoo membri del suo staff”.Il copione è da film action. “Ci sono dei giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una cosa segretissima. Loun suola”. Tra i personaggi truffati anche Giorgio Armani, Patrizio Bertelli, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle e le famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone.«Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamentevero», ha spiegato l’ex patron dell’Inter, raccontando la sua disavventura.