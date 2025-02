Dayitalianews.com - Monza, giovane 23enne accoltellato in Viale Stucchi: è grave

Un ragazzo di 23 anni è stato: è ricoverato in gravi condizioni.Questa notte (sabato 8 febbraio) un ragazzo di 23 anni è statoin. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e gli agenti della Questura.L’allarme è stato lanciato poco dopo l’1.40 di questa notte; l’ambulanza è arrivata in pochi minuti e i soccorritori hanno trovato ilin condizioni molto critiche: ilè stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo.Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Per il momento gli investigatori non hanno diffuso notizie sull’identità dele stanno esaminando le videocamere di sorveglianza.