Monza, dall'auto di spacciatori al furto di alcolici: due stranieri arrestati e uno rimpatriato

– Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, la polizia die della Brianza ha arrestato un cittadino marocchino di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione si è svolta mercoledì scorso in corso Milano, quando gli agenti delle Volanti hanno notato un’auto sospetta con tre uomini a bordo proveniente da via Arosio. Intuendo movimenti sospetti all’interno del veicolo, i poliziotti hanno deciso di intervenire, fermando l’auto per un controllo. Il passeggero posteriore sinistro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti per spaccio e rapina, si è mostrato agitato e ha cercato di eludere l’ispezione. Dopo averlo fatto scendere, gli agenti hanno notato un involucro di cellophane trasparente tra i sedili posteriori, contenente 10,35 grammi di cocaina e un pezzo di hashish del peso di 11,42 grammi.