Ilfattoquotidiano.it - “Montoya por favor”: da “Temptation Island” spagnolo a fenomeno virale, perché tutti (anche le squadre di calcio) parlano di lui

Sarà che il linguaggio delle corna è universale, ma quel che sta succedendo in rete ha dell’incredibile. Protagonista è, suo malgrado, Jose Carlos, ormai universalmente ribattezzato “por“. Il giovane classe 1994 è uno dei concorrenti dell’attuale edizione de “La isla de las tentaciones”, il corrispettivo iberico di “”. O forse sarebbe più corretto dire “IL” concorrente,le sue disgrazie amorose sono strabordate dai confini spagnoli facendo il giro del mondo e dando vita a meme che spuntano come funghi.I fatti – Per quei pochi che ancora non sapessero di cosa stiamo parlando ecco un utile sunto. Come previsto dal programma, al sopracitatoviene mostrato che cosa combina la sua fidanzata in un villaggio poco distante dal suo, dove lei e le altre ragazze del programma vivono attorniate da aitanti tentatori.