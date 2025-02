Lanazione.it - Monteriggioni e il futuro. Per le opere pubbliche una spesa di dieci milioni

Leggi su Lanazione.it

oltre 10di euro di investimenti per leprevisti nei prossimi tre anni. Manutenzione straordinaria ed ordinaria, ma anche sicurezza del territorio, questi i capisaldi della parte relativa agli investimenti. La previsione per quest’anno per lesupera il milione di euro. "Un piano che vuole dare solidità e concretezza sul versante della riqualificazione della viabilità comunale con 170mila euro previsti ogni anno per tre anni - spiega la vicesindaca con delega alle, Paola Buti – Continuano, inoltre, gli investimenti sul versante della sicurezza idraulica a Badesse con la richiesta di finanziamento regionale per 560.000 euro. Il totale dell’opera ammonta a circa 2e trecentomila euro. Altri importanti investimenti in programma riguardano l’efficientamento energetico, le asfaltature, ma anche la riqualificazione di edifici di proprietà comunale strategici".