"Montalto giovani e liceo di 4 anni. Così pensiamo ai nostri ragazzi"

Entra nel vivo il processo di rigenerazione e valorizzazione del territorio montaltese con un impegno concreto per i cittadini,come per investitori, imprenditori, visitatori e turisti. Un Comune impegnato dasu varie progettualità per il recupero architettonico del paese e per la sua riattivazione sociale ed economica, che vede come centrale il piano legato al Pnrr ‘MetroborgoLab’. A esso si affianca il bando della Regione Marche ‘Borgo Accogliente, insieme con Montedinove e Carassai. Finalizzato alla riqualificazione del territorio tramite il rilancio di attività economiche e turistiche per incentivare dinamiche di sviluppo e ricadute occupazionali, il progetto vede tra gli investimenti pubblici un piano del verde all’interno del borgo con la riqualificazione dei giardini di Palazzo Paradisi.