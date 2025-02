Lanazione.it - Monsummano e Montecatini. Due anticipi da brividi

Duedaaprono il programma della ventitreesima giornata del girone A di Promozione. In campo oggi (ore 15) Valdinievolee Intercomunale. I termali giocano in trasferta sul campo del Marginone (18). Confronto delicatissimo per la banda di Fabbri, contro una diretta concorrente nella lotta per uscire dalla zona playout. A Marginone è un quasi derby tra due squadre che non godono di ottima salute. "Col Marginone vogliamo continuare sulla strada imboccata contro la Larcianese: servono i tre punti e basta", dice il tecnico Fabbri. Il presidente Piero Nannini non ha gradito l’anticipo al sabato: "Non è possibile che siamo sempre noi ad essere penalizzati. Sabato doveva giocare anche la Juniores e invece deve posticipare a lunedì prossimo, quando i ragazzi hanno impegni scolastici.