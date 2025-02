Lapresse.it - Mondiali di sci 2025, Azzurre fuori dal podio nella discesa femminile

Nienteazzurroliberadeidi sci alpino in corso a Saalbach, in Austria. L’americana Breezy Johnson ha conquistato l’oro. La 29enne ha chiuso in 1’41?29 anticipando l’austriaca Mjriam Puchner e la ceca Ester Ledecka. Lontane dalla zona medaglie sia Federica Brignone, nona, che Sofia Goggia, finitadalla top ten. La migliore azzurra è Nicole Delago che ha chiuso in settima piazza.Brignone: “Non era la miae lo sapevo”“Qualche parte non mi è venuta esattamente come avrei voluto, sono riuscita abbastanza a stare morbida ma non ho avuto le perfette sensazioni che magari speravo di avere. In alcuni punti non sono riuscita a essere così scorrevole come avrei voluto. Però ci ho provato, avevo comunque l’atteggiamento giusto e sapevo che non era la mia