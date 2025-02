Ilgiorno.it - Mondi possibili all’auditorium: "La diversità è una ricchezza"

Laè una, basta scoprirla. Oggiarriva “”: due appuntamenti a ingresso gratuito alle 11.30 e alle 15. Ambra Redaelli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano spiega: "Per la nostra Fondazione è un grande onore partecipare al progetto, non solo un invito a riflettere sull’importanza dell’accessibilità nel mondo di oggi, ma un vero e proprio esempio innovativo di coinvolgimento di artisti e di un pubblico con disabilità". In scena la storia della Signora della Musica e del Viaggiatore, una fiaba musicale che racconta dell’incontro e dell’interazione tra modalità comunicative differenti personificate da due personaggi: il linguaggio musicale, che passa per l’udito, è incorporato alla Signora della Musica, mentre il linguaggio del corpo al cui interno si situa la LIS, che passa per la vista, è affidato al Viaggiatore.