Serieanews.com - Moise Kean cita Don Pietro Savastano: e la Fiorentina sogna con il bomber

Leggi su Serieanews.com

sempre più superstar: ilDone GomorraDon: e lacon il– SerieAnews“Nessuna onestamente, non pensiamo agli altri ma alla Juventus, abbiamo un valido parco attaccanti“. Così Cristiano Giuntoli, football director del club bianconero nel pre gara del Sinigaglia tra Como e Juventus. Il dirigente ha quindi voluto bypassare sulche sta incantando Firenze.D’altronde la scorsa estate non ci ha pensato su due volte a cedere il calciatore, anche spinto dalle parole di Thiago Motta che avrebbe spiegato come non avrebbe contato su di lui in alcun modo. E così l’offerta di 18 milioni di euro – bonus inclusi – arrivata da Forenze è sembrata fin troppo ghiotta per non essere accettata.In un colpo solo la Juve si è liberata di un centravanti da zero gol nella scorsa stagione mettendo a segno anche una discreta plusvalenza.