Modifica delle tariffe nel parcheggio. Le Fonti di Pescaia

Sigerico fa sapere che, a parzialedi quanto precedentemente indicato in merito alledelLedi, dal 1° marzo e per tutta la durata dei lavori presso ildell’ex Campino di San Prospero, verrà applicata una tariffazione agevolata per ridurre i disagi per gli utenti abituali di quest’ultimo e favorire la sosta nella zona interessata. Le nuoveper Ledisaranno 0,50 euro per la prima ora, 2 euro dopo la prima ora e per l’intera giornata; 22 euro per l’abbonamento mensile. Coloro che hanno già pagato l’abbonamento annuale verranno adeguatamente rimborsati.