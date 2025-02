Iltempo.it - Modenantiquaria, una fiera che spazia dal Trecento al XXI Secolo

Leggi su Iltempo.it

Modena, 8 feb. (askanews) - Un momento di confronto e di mercato per capire come si è evoluto il mondo dell'antiquariato: forte di essere arrivata alla 38esima edizione,si pone come un evento di riferimento per il settore e guarda anche al futuro."È un mondo - ha detto ad askanews Marco Momoli, amministratore delegato di Modena Fiere - che speriamo possa crescere ancora anche grazie a un elemento di contaminazione. Quello che vediamo sempre più spesso è il fatto che dentroci sono gallerie che portano opere, adesso portano opere che arrivano fino ai primi anni del Novecento, quindi stiamo cominciando a parlare di opere molto più vicine a noi. Poi, per esempio, se prendiamo Sculptura, che è la sezione dedicata alle opere scultoree, lì dentro invece l'orizzonte è dichiaratamente più ampio, per cui andiamo dal ventesimo al tredicesimo: ci sono sculture di Pablo Atchugarry, che è un artista vivente, a fianco di quelle di scultori del XIIIquindi un orizzonte molto ampio questo è un po' quello che proviamo a fare".