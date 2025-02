Ilrestodelcarlino.it - Modenantiquaria al via. Oltre cento espositori tra storia e bellezza: "Orgoglio del territorio"

Elegante, affascinante, ricca di incanti a ogni sguardo, "" è stata inaugurata ufficialmente ieri sera nei padiglioni di ModenaFiere, e da oggi a domenica 16 febbraio offre a tutti un vero e proprio viaggio nellae nella. Più dianimano la rassegna di alto antiquariato che non è soltanto (ovviamente) una mostra mercato, ma si presenta come un museo di tesori riscoperti che escono da collezioni private per entrare in nuove case e nuovi scrigni. "È la prima fiera dell’anno del settore, e ci sembra già partita molto bene – ha sottolineato ieri sera Celso De Scrilli, presidente di ModenaFiere –. Le premesse perché glipossano fare buoni affari ci sono tutte, anche in un mercato che ancora non è molto facile". È l’edizione numero 38, "e sono state tutte edizioni di grande prestigio, che collocano Modena ai livelli più alti dell’antiquariato italiano ed europeo – ha aggiunto Paolo Zanca, assessore comunale alla promozione economica –.