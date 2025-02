Ilrestodelcarlino.it - "Modena, con la Samp serve elasticità"

La classifica è sempre corta e non bisogna abbassare la guardia, ma è indubbio che il successo di una settimana fa con il Mantova permette di andare a Marassi con un pizzico di tranquillità in più. Paolo Mandelli nella consueta conferenza stampa pre gara sfoggia i soliti modi pacati e parla di questa sfida in casa della, allo stato delle cose certamente più delicata per i blucerchiati. "La squadra ha dimostrato che sa adattarsi bene all’avversario che affronta e proveremo a farlo anche al Ferraris, tante volte la gara si è presentata un po’ diversa da come l’avevamo preparata e il tema tattico siamo sempre riusciti ad interpretarlo in modo efficace". Ladoria in questo mercato di gennaio ha cambiato parecchio, mentre ilha mantenuto una sua identità: "Spero che questo possa essere un vantaggio per noi.