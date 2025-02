Moda, ministero presenta il piano di promozione internazionale

Leggi su Ildenaro.it

Le giornate dellaitaliana nel mondo saranno lanciate in 7 mercati strategici e ad alto potenziale, individuati dalla Farnesina insieme alle associazioni di categoria. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, Antonio Tajani, in un’intervista a “Milano Finanza”, spiegando che i sette mercati individuati sono Stati Uniti, India, Canada, Brasile, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giappone nell’anno dell’Expo. “Le Giornate saranno una cornice in cui veicolare la nostra narrazione sul Made in Italy e il ben fatto italiano, per organizzare le quali ho messo a disposizione i nostri 370 uffici all’estero fra rapnze diplomatico-consolari, Istituti italiani di cultura e uffici Ice, che lavoreranno in stretto raccordo con gli attori del sistema”.