Mistermovie.it - Mister Movie | Victoria De Angelis «Addio ai Maneskin? Mi diverto anche da sola»

Leggi su Mistermovie.it

De, nota al grande pubblico come bassista dei Måneskin, sta vivendo una nuova entusiasmante fase della sua carriera. Dopo aver conquistato il mondo con la sua band, la giovane romana si è lanciata in una nuova avventura: quella del DJ set.De: dalla bassista dei Måneskin al successo da DJLa scelta di intraprendere questo percorso è arrivata in un momento di pausa per i Måneskin, che stanno lavorando a nuovi progetti individuali. Perè stata l'occasione perfetta per esplorare una sua grande passione: la musica elettronica."Mi sto divertendo tantissimo", ha confessatoin una recente intervista. "È così diverso da ciò cui sono abituata, una boccata d'aria fresca, molto stimolante".Nonostante il successo ottenuto con i Måneskin,ha sempre mantenuto un profilo basso e una vita privata riservata.