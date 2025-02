Mistermovie.it - Mister Movie | The Past and the Furious: Il Nuovo Episodio Esclusivo de I Simpson Su Disney+

Un Viaggio nel Tempo con LisaIl 12 febbraio 2025,offrirà ai fan della famigliaunintitolato Theand the. In questa nuova avventura, Lisaintraprende un viaggio indietro nel tempo, fino al 1923, dove scopre un'importante verità storica riguardante gli alci di Springfield. Una volta parte integrante dell'ecosistema della città, questi mini alci sono stati portati all'estinzione nel 1925, e Lisa si impegnerà a fare tutto il possibile per salvarli.Nel suo tentativo di proteggere questi animali, Lisa riceverà l'aiuto di un giovane Monty Burns, un personaggio che, come ben sappiamo, in futuro diventerà uno dei magnati più spietati della città. Tuttavia, le sue azioni nel passato finiranno per avere ripercussioni inaspettate sul futuro di Burns.