Mister Movie | Runner | Owen Wilson e Alan Ritchson protagonisti del film d’azione

Secondo un recente rapporto di Deadline,sono stati scelti comedel prossimo thriller d'azione intitolato, un progetto che promette di combinare adrenalina e dramma in un'unica, avvincente trama. Ilsarà diretto da Scott Waugh, noto per i suoi lavori in Need for Speed e Expendables 4, mentre la sceneggiatura è firmata da Tommy White e Miles Hubley.La trama di "" conNel cuore della storia troviamo Hank Malone, interpretato da, un corriere altamente qualificato che si trova coinvolto in una missione ad alta tensione. La trama si sviluppa attorno alla sua corsa contro il tempo per trasportare un organo vitale necessario per il trapianto di una bambina di sette anni. La missione, che inizialmente sembrava relativamente semplice, prende una piega mortale quando il leader di un potente sindacato criminale entra in scena, determinato a impossessarsi dell'organo.