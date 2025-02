Mistermovie.it - Mister Movie | Renate Reinsve: l’ascesa della stella norvegese con “Armand”

continua a conquistare il pubblico internazionale con interpretazioni intense e memorabili. Dopo il successo di "The Worst Person in the World", che le ha valso il premio come miglior attrice al Festival di Cannes del 2021, la talentuosa attriceha brillato in progetti di rilievo come "Presumed Innocent" su Apple TV+ e "A Different Man" sul grande schermo. Ora, la vediamo protagonista in "", filmche ha trionfato a Cannes con la Camera d'Or e che sta debuttando nei cinema statunitensi."": un'interpretazione straordinariaDiretto e scritto da Halfdan Ullmann Tøndel, "" offre aun ruolo complesso e affascinante. L'attrice interpreta una madre angosciata che trascorre una giornata nella scuola del figlio dopo un incidente che ha sconvolto docenti e genitori.