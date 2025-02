Mistermovie.it - Mister Movie | Recensioni e Opinioni su Heart Eyes: lo slasher di San Valentino che rivoluziona l’horror romantico

Leggi su Mistermovie.it

Gli amanti del cinema horror e i single in cerca di un motivo per festeggiare questo Santroveranno pane per i loro denti con "". Diretto da Josh Ruben, già noto per il suo lavoro su "Werewolves Within", questo nuovocon un toccoha finalmente fatto il suo debutto nelle sale, portando una ventata di novità nel genere.Un Sanda brividi con il nuovo film di Josh RubenSony Pictures ha deciso di lanciare "" proprio in occasione della festa degli innamorati, offrendo un'alternativa a chi è stanco delle solite commedie romantiche. Con un intrigante 82% su Rotten Tomatoes, il film è stato accolto con entusiasmo sia dagli appassionati di horror che da chi ama le storie d’amore fuori dagli schemi.La pellicola vede protagonisti Mason Gooding e Olivia Holt nei panni di una coppia costretta ad affrontare un serial killer mascherato con occhi luminosi a forma di cuore.