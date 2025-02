Mistermovie.it - Mister Movie | Ralph Fiennes ha quasi rifiutato il ruolo di Voldemort di Harry Potter

È impossibile immaginare un volto diverso da quello diper il malvagio Lordnella saga di. Eppure, l'attore britannico ha recentemente rivelato che inizialmente aveva seri dubbi sull'accettare il. In un'intervista a The Hollywood Reporter,ha raccontato come il suo primo istinto fosse quello di rifiutare l'offerta, poiché il genere fantasy non lo convinceva del tutto.e il Dubbio su: IlcheNon Ha AccettatoPur conoscendo il successo globale dinon si era mai avvicinato ai libri o ai film e nutriva un certo scetticismo nei confronti della storia. L’attore ha ammesso di aver avuto una reazione di distacco, ritenendo che un mondo fatto di maghi, folletti e incantesimi non facesse per lui.