Mister Movie | Nicolas Cage rende omaggio a David Lynch | Uno dei migliori film che abbia mai fatto

Il mondo del cinema ha recentemente detto addio a, il visionario regista scomparso il 15 gennaio 2025. Tra coloro che hanno volutoreal maestro c'è, che ha condiviso il suo profondo affetto e la sua gratitudine per l'opportunità di lavorare con lui in Wild at Heart (1990).ricorda: "Wild at Heart è tra idella mia carriera"In una recente intervista rilasciata a Empire,ha definito ildiretto dacome uno deidella sua lunga carriera. "Non mi sono mai divertito così tanto a lavorare con qualcuno come con," ha dichiarato l'attore. "E penso che Wild at Heart sia uno deichemai. Non sarò mai in grado di fare un altrocome quello.non può essere sostituito.