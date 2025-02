Mistermovie.it - Mister Movie | Martin Scorsese Elogia Nosferatu: “Incredibile”

Leggi su Mistermovie.it

Recentemente,ha avuto un incontro molto interessante con Dave Karger di TCM, in occasione di una conversazione sponsorizzata da 92Y, in cui ha avuto modo di parlare della sua lunga e illustre carriera cinematografica.si lascia affascinare dal Cinema Horror e Thriller edIn questa occasione, il leggendario regista ha condiviso una rivelazione che ha colto di sorpresa molti: la sua passione per i film horror e thriller, un genere che, sebbene lontano dal suo stile tradizionale, lo affascina profondamente.ha spiegato che la sua preferenza si rivolge principalmente a storie che, pur non essendo necessariamente splatter, riescono a mantenere alta la tensione, un aspetto che lo attrae particolarmente nelle nuove uscite.e il Cinema Horror: L'Apprezzamento per Robert Eggers e Altri RegistiUna delle dichiarazioni più notevoli diè stata quella riguardante il film "" di Robert Eggers, un'uscita horror che ha suscitato l'ammirazione del regista.