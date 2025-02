Mistermovie.it - Mister Movie | “Love Hurts”: il nuovo film d’azione romantico con un cast stellare

L'attesa per "" cresce, specialmente con l'avvicinarsi di San Valentino. Questo, che mescola azione e commedia con un tocco di romanticismo, vanta uneccezionale guidato dai premi Oscar Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once") e Ariana DeBose ("West Side Story"). Ma la loro presenza non è l'unico motivo per cui questo titolo sta attirando l'attenzione.Unricco di talentiOltre ai protagonisti principali, "" si arricchisce della partecipazione di attori molto amati dal pubblico. Tra questi spiccano Marshawn Lynch, Sean Astin, Rhys Darby e Cam Gigandet, nomi noti nel panorama cinematografico e televisivo. Tuttavia, a brillare nelsono anche Lio Tipton ("Crazy, Stupid,") e Mustafa Shakir ("Ghosted"), che con il loro affiatamento portano sullo schermo una dinamica irresistibile.