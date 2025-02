Mistermovie.it - Mister Movie | L’attore DC Xolo Maridueña si unirà alla serie Nova della Marvel?

Dopo aver portato sul grande schermo il supereroe Blue Beetle nel film DC del 2023,è al centro di nuove voci riguardanti una possibile partecipazione. Questo progetto, confermato a luglio 2024 dal capo deiStudios Kevin Feige, vedrà Richard Rider come protagonista. Tuttavia, non sono ancora stati svelati dettagli specifici sul cast o sulla data di uscitapronto a unirsi alCinematic Universe?, che ha recentemente partecipato ai Saturn Awards, ha avuto l'opportunità di rispondere a queste voci durante un'intervista con The Hashtag Show. Quando gli è stato chiesto se fosse stato considerato per il ruolo di, l'attore ha risposto con entusiasmo, affermando che sarebbe entusiasta di entrare a far parte delCinematic Universe: "Sì, sarebbe fantastico.