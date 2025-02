Mistermovie.it - Mister Movie | La Mummia del 2017 di Tom Cruise è un successo in Streaming

Quando la Universal Pictures decise di lanciare il proprio universo cinematografico ispirato agli iconici mostri classici, l’obiettivo era quello di creare un franchise sulla scia del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, il progetto si arenò dopo il fallimento de La), interpretato da Tom. Nonostante il flop iniziale, il film ha recentemente trovato nuova popolarità in, posizionandosi nella Top 10 di Hulu, segno che il Dark Universe potrebbe non essere del tutto morto.Il Dark Universe della Universal: un progetto fallito che trova nuova vitaL'idea iniziale della Universal era quella di avviare il Dark Universe con Dracula Untold (2014), interpretato da Luke Evans, ma successivamente lo studio cambiò strategia e decise di far partire l'universo condiviso con La).