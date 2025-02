Mistermovie.it - Mister Movie | Isola Dei Famosi 2025, la Marchesa D’Aragona verso la nuova edizione?

Leggi su Mistermovie.it

LaD'Aragona, ospite di Monica Setta a "Storie di donne al bivio", ha parlato della sua esperienza nei reality show e delle ragioni che l'hanno portata a rifiutare alcune proposte.LaD'Aragona e i reality show: un rapporto complicatoLaha confermato di essere stata contattata più volte per partecipare a "L'dei", ma di aver sempre declinato l'invito. "L'penso di aver detto di no 100 volte", ha dichiarato, spiegando che lo stile di vita spartano e le condizioni estreme del programma non sono adatte alla sua persona.Diversamente, laha lasciato aperta la possibilità di partecipare al "Grande Fratello", ammettendo di aver ricevuto proposte anche per questa trasmissione. Tuttavia, ha sottolineato che il format deve essere adatto al suo stile di vita e alle sue esigenze.