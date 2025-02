Mistermovie.it - Mister Movie | Il Villain Più Inquietante di The Flash: Rag Doll, il Contorsionista del Terrore

Nel corso delle nove stagioni di Thesu The CW, Barry Allen ha affrontato numerosi nemici, da potenti metaumani a esseri soprannaturali e pericoli tecnologici. Tra i tanti antagonisti che hanno minacciato Central City, alcuni hanno lasciato il segno più di altri. Se personaggi come Eobard Thawne e Zoom sono stati memorabili per le loro abilità e il loro impatto sulla trama, uno dei più inquietanti e disturbanti è stato senza dubbio Peter Merkel, meglio conosciuto come Rag.Un'Origine Traumatica e un Potere AgghiaccianteA differenza di molti altri metaumani che hanno ottenuto le loro abilità con l'esplosione dell'acceleratore di particelle, Ragha subito la sua trasformazione in un evento differente: la notte dell'Illuminismo. Colpito dai detriti del satellite STAR Labs, il suo corpo è stato "schiacciato, spezzato e rotto", come lui stesso racconta.