Mistermovie.it - Mister Movie | Il film dark di Hugh Jackman su Robin Hood aggiunge le star di “Nosferatu” e “A Quiet Place”

Leggi su Mistermovie.it

Come le cicale che emergono dopo anni di gestazione o una migrazione stagionale di animali selvatici, Hollywood ripropone la storia dicon una regolarità quasi ciclica. Con la crescente disuguaglianza economica, la figura del leggendario eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri potrebbe risuonare particolarmente con il pubblico moderno. Tuttavia, nel nuovo"The Death of", diretto da Michael Sarnoski e interpretato da, gli allegri compagni del fuorilegge potrebbero apparire meno spensierati, poiché la pellicola promette una versione più oscura e riflessiva del mito.Secondo Deadline, il cast delsi arricchisce con Bill Skarsgård (""), Murray Bartlett (famoso per "The White Lotus") e Noah Jupe (già collaboratore di Sarnoski in "A").