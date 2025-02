Mistermovie.it - Mister Movie | I Fantastici 4: Gli Inizi – Un successo già annunciato?

Leggi su Mistermovie.it

Il trailer di "I4: Gli" ha infiammato i fan della Marvel. Nelle prime 24 ore dalla sua uscita, il video ha superato i 202 milioni di visualizzazioni, un record assoluto per un film Marvel non sequel, superando persino colossi come "Deadpool & Wolverine" e "Spider-Man: No Way Home".Record per il trailer dei nuovo I4Questi numeri da capogiro fanno presagire unclamoroso al box office per il film, in uscita il 23 luglio 2025. Le previsioni, infatti, parlano di incassi record, paragonabili a quelli ottenuti da film dicome "Deadpool & Wolverine" e "Spider-Man: No Way Home".Ma "I4: Gli" non è solo un film di supereroi. È un viaggio nel tempo, che ci riporta agli anni '60, quando i quattro protagonisti vengono esposti a unaiosa radiazione cosmica che li trasforma in supereroi.