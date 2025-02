Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, Javier Martinez preoccupato sulle ultime Nomination?

Le dinamiche all'interno della casa delsi fanno sempre più intricate. In una recente conversazione,e Amanda hanno analizzato le, con un focus particolare su Chiara.: dietro le quinte delleha espresso perplessità sulla motivazione dietro la scelta di Chiara, sottolineando la sua tendenza a seguire l'opinione degli altri piuttosto che esprimere un giudizio personale. "Facci caso, lei non argomenta mai, risponde al fuoco", ha osservato.Amanda ha condiviso l'opinione di, sottolineando come Chiara spesso si intrometta in discussioni che non la riguardano direttamente. "Lo ha fatto anche con Stefania, andando da lei e chiedendole 'ma cosa hai detto a Zeudi?'", ha ricordato Amanda.La conversazione è poi scivolata su un tono più leggero, cone Amanda che hanno condiviso un momento intimo, raccontandosi le loro emozioni e le loro speranze per il futuro.