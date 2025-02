Mistermovie.it - Mister Movie | Gli incassi del remake di Biancaneve potrebbero sorprendere al botteghino

Il live-action dipotrebbe ribaltare le aspettative iniziali e smentire i suoi principali detrattori, almeno stando alle prime previsioni sugli. Il film, ispirato al classico d'animazionee i sette nani del 1937, ha attirato numerose critiche sin dal suo annuncio, soprattutto per la scelta di Rachel Zegler nel ruolo della protagonista. Il trailer ha ricevuto un'ondata di reazioni negative su YouTube, facendo temere un esito disastroso. Tuttavia, come spesso accade, l'opinione online non sempre riflette i risultati reali.Le prime stime sul debutto alSecondo Deadline, la società di monitoraggio Quorum ha rilasciato le prime proiezioni suglidel film. Le previsioni indicano chepotrebbe esordire con un weekend di apertura compreso tra i 63 e i 70 milioni di dollari, nei tre giorni dal 21 marzo 2025.