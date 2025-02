Mistermovie.it - Mister Movie | Anticipazioni, Chi Lascerà la Casa del Grande Fratello 10 Febbraio?

L'attesa per la prossima puntata delè febbrile. Il pubblico è con il fiato sospeso in attesa di scoprire quale dei cinque concorrenti in nomination dovrà abbandonare la: Iago Garcia, Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo e Zeudi Di Palma.: chi abbandonerà la?Secondo i sondaggi, la sfida è serrata, con Zeudi Di Palma e Iago Garcia in testa alle preferenze per l'eliminazione. Tuttavia, le dinamiche all'interno dellasono in continua evoluzione e tutto potrebbe cambiare fino all'ultimo minuto.Ecco le ultime dal televotoZeudi 30%Iago 28%Pamela 15%Amanda 14%Stefania 13%La puntata di lunedì 10sarà ricca di colpi di scena e rivelazioni. I concorrenti dovranno affrontare nuove sfide e prove, mentre il pubblico assisterà a momenti di tensione e diemozione.