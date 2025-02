Lanazione.it - Minacci: "Solo il Parlamento deve scegliere"

GROSSETOSi attesta senza freni la critica della neo presidente del collegio probiviri dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci), Carla, sulla possibilità dell’approvazione della legge regionale sul suicidio medicalmente assistito da parte della Regione Toscana. Approderà tra il 10 in consiglio regionale la legge sul suicidio medicalmente assistito, varata in commissione regionale sanità a seguito della proposta dell’associazione Luca Coscioni. Il percorso ha preso avvio dalla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, che definisce non punibile il suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da patologia irreversibile e fonte di sofferenze non tollerabili che però risulta pienamente capace di prendere decisioni. Da qui l’alt in regione da parte dei vescovi.