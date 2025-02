Iodonna.it - Milano, proposta di matrimonio speciale alle Colonne di San Lorenzo

Leggi su Iodonna.it

, 7 feb. (askanews) – Una maxi affissione nel cuore dicon un messaggio d’amore personalizzato per fare da sfondo a unadi. Così Andrea, un giovane monzese, ha chiesto alla fidanzata Federica di sposarlo. È successo in una serata di gennaiodi Sane per la coppia quella che era iniziata come una semplice passeggiata è diventata un momento indimenticabile nella loro vita a due, con tanto di giochi di luce e musiche. Galateo: rito civile o religioso, cosa dice il bon ton? guarda le foto Andrea ha organizzato il tutto con il supporto di Stroili, brand di gioielli che è rimasto colpito e affascinato dalla storia d’amore vissuta a distanza per anni dalla coppia, e ha deciso di aiutare il ragazzo nel suo romantico progetto.