Tg24.sky.it - Milano, omicidio di Jhoanna Quintanilla: interrogato il compagno

Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il 48enne accusato dell'e dell'occultamento del cadavere della compagna,Nataly, si è recato quest'oggi in Tribunale, a, per esseredopo esser stato sottoposto a fermo nelle scorse ore. La donna, che faceva la baby-sitter, era scomparsa nella notte tra il 24 e 25 gennaio scorso proprio nel capoluogo lombardo. L'uomo, difeso dall'avvocato Paola Selleri, è statoper due ore e mezza dal gip Anna Calabi, che deve decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella.