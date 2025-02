Lapresse.it - Milano: compagno baby sitter confessa, ‘non volevo ucciderla’

, 8 nov. (LaPresse) – Hato l’omicidio della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, Pablo Gonzalez, parlando però di un gesto non volontario che lo ha fatto andare nel panico. È quanto si apprende sull’interrogatorio del 48enne concluso da pochi minuti davanti alla gip di, Anna Calabi. L’uomo non è al momento in grado di indicare dove si trovi il corpo anche se ha detto di certo di aver preso la strada per Cassano d’Adda.