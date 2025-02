Sport.quotidiano.net - Milan U23-Lucchese, la festa rossonera è toscana

Solbiate Arno (Varese), 8 febbraio 2025 – Labatte 2 a 0 ilFuturo Under 23 grazie alle reti di Tumbarello e Saporiti e prende una boccata d’ossigeno sia per quanto riguarda la classifica, che per il morale. Gorgone manda in campo dal primo minuto due degli ultimi arrivati in casa, Benedetti e Rizzo, con quest’ultimo che aveva già giocato uno spezzone di partita domenica contro la Pianese. Per il resto non cambia le pedine, con Melgrati in porta e in avanti la coppia Saporiti e Magnaghi. Rossoneri toscani alla ricerca della vittoria per uscire dalla zona calda della classifica, con il successo esterno che manca dal 22 settembre con la vittoria sul campo dell’Ascoli. Laprova a partire subito aggressiva e al 1’ si fa vedere con un tiro da fuori di Gucher.