Ilgiorno.it - Mike Bongiorno e quei prosciutti da tenere in salotto: Daniela Zuccoli piange Lorenzo Rovagnati

Milano, 7 febbraio 2025 – “Amici ascoltatori, oggi abbiamo un nuovo grande sponsor. Per la prima volta mi occupo di prosciutto e precisamente Gran Biscotto, prosciutto cotto”. Era il 13 gennaio 1991 quandopresentò ai telespettatori de “La ruota della fortuna“, storico programma di Canale 5, il prodotto di punta dellache invase, così, le case degli italiani. Una affettatrice e un prosciutto davanti a, sullo sfondo le confezioni rosse sugli scaffali e l’iconico logo della ditta brianzola di salumi. L’inconfondibile voce del presentatore televisivo, scomparso nel 2009, che esalta la bontà del Gran Biscotto. Il dolore condiviso “Ci dispiace per quello che è successo, siamo vicini alla famigliain questi giorni di dolore”, spiega al Giorno, moglie di, partecipando al lutto per il decesso di, morto in un incidente aereo con l'elicottero.