Migranti torture e 11mila euro per arrivare in Italia | l’orrore dei trafficanti nell’inchiesta della Dda

Circaperindal Bangladesh, passando dalla Libia. È quanto pagavano iaial centro delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo su una presunta associazione criminale, a carattere trasnazionale dedita alla tratta di uomini. Per due fratelli bengalesi è scattato il fermo. Sono accusati, con altri indagati in corso di identificazione, di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nella forma aggravata. I provvedimenti sono stati eseguiti dalle Squadre mobili di Palermo e Agrigento, insieme al Servizio centrale operativo. Il gruppo criminale, con ramificazioni in Bangladesh e in, si è avvalso del supporto operativo di alcuniin Libia.L’inchiestaDda di Palermo sul traffico diperinSecondo quanto emerso dalle indagini, la somma per il viaggio veniva versata in più tranche.