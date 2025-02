Liberoquotidiano.it - Meteo Giuliacci, drastico crollo termico: gelo, i 10 giorni che manderanno in tilt l'Italia

Nuove perturbazioni in arrivo sull'porteranno maltempo e freddo per tutto il fine settimana, con tanto di nuvole, piogge e nevicate su molte regioni. Non è escluso, inoltre, che in alcune zone la neve si spinga fino a quote di pianura. In ogni caso, i fiocchi - salvo qualche eccezione - cadranno per lo più sulle zone montuose. E il freddo risulterà tutt'altro che intenso, con le temperature che si limiteranno a oscillare attorno ai valori normali per il periodo. Tuttavia, come spiega il colonnello Mariosul sito.it, c'è la possibilità che, prima della fine dell'inverno, sull'irrompano correnti davvero gelide capaci di portare freddo intenso e nevicate a quote molto basse. Il, in ogni caso, non arriverà la settimana prossima. Che, per quanto perturbata, non sarà molto fredda: le temperature rimarranno in generale nella norma o leggermente al di sopra.