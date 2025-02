Tvzap.it - Meteo, c’è il rischio gelicidio in Italia: cosa succederà nelle prossime ore

Leggi su Tvzap.it

, c’è ilinore – Si sta definitivamente allontanando l’anticiclone delle Azzorre, che in questi giorni aveva regalato giornate discretamente soleggiate su molte regionine. Purtroppo assisteremo a dei notevoli segnali di peggioramento nel nostro Paese. Saranno ben due i vortici in azione tra poche ore. ( dopo le foto)Leggi anche: Calcio sotto choc, operato al cuore il giovane giocatore della Juventus: come staLeggi anche: Gemelle sposano gemelli e partoriscono: quello che accade dopo il parto lascia tutti senza fiato, è incredibile, c’è ilinorein peggioramento e, come da previsione degli esperti, il maltempo porterà con sé freddo e pioggia nella giornata di oggi, 8 febbraio 2025, ma anche nei giorni a venire con ben due cicloni sull’nel weekend, che rischiano di guastare le gite fuori porta.