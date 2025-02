Juventusnews24.com - Mercato Juventus, contatti per il possibile assalto a giugno! I bianconeri non mollano quell’obiettivo. Cosa filtra

di RedazioneNews24per il: Adeyemi può tornare in cima alla lista degli obiettiviNon è ancora tramontata l’ipotesi Karim Adeyemi per il calcioJuve. L’esterno del Borussia Dortmund, che iavevano cercato di strappare ai gialloneri già la scorsa estate, può tornare un obiettivo importante per.Il no al Napoli a gennaio e la volontà di rimanere a Dortmund fino a, riferisceTuttosport, apre nuovi scenari per i. La Juve ha sempre mantenuto vivi isia con il papà che con gli agenti del tedesco e non è escluso possa tornare alla carica a.Leggi sunews24.com