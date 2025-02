Internews24.com - Mercato Inter, Marotta bussa alla porta di Oaktree! Servono nuovi innesti per la squadra

L'analisi di Repubblica Il quotidiano La Repubblica analizza il momento dell'Inter e i piani di Marotta per la prossima sessione di calciomercato. AD Marotta - «Sono partiti Buchanan e Palacios ed è arrivato Zalewski, tutti in prestito. E nella prossima estate l'Inter sul mercato dovrà fare qualcosa di più. Il ds Piero Ausilio ha prenotato il centrocampista croato Petar Sucic, è un inizio. Ma le rivali, passata la crisi del Covid, sono tornate a spendere. Starà a Marotta, che ieri ad Appiano non si è visto perché preso da altri impegni, convincere il fondo Oaktree ad allargare i cordoni della borsa. L'obiettivo è dimostrare che quel «ci vogliono i dané» detto dal presidente a un tifoso in stazione Centrale era solo una battuta»