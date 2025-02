Sport.quotidiano.net - Mercatello nel Pantano

In questo fine settimana le 16 squadre del girone A di Prima categoria scenderanno in campo alle ore 15 per la quarta giornata del girone di ritorno. Cinque gli anticipi. Maior-Atletico Mondolfo 1952. I padroni di casa che vengono dal buon punto conquistato a Tavernelle vorrebbero uscire quanto prima dalla zona playout ma oggi dovranno vedersela con la capolista che seppur con qualche assenza importante (Scrosta e Tiriboco entrambi squalificati) vorrebbe dare continuità ai risultati e mantenere la prima posizione. Mercatellese-. Match importante con la Mercatellese che vorrebbe rifarsi dalla sconfitta di sette giorni fa e gli ospiti desiderosi di dare continuità al bel risultato di sabato (3 a 1 con il Muraglia). Muraglia-San Costanzo. Entrambe alla ricerca del riscatto anche per obiettivi diversi (la salvezza i padroni di casa, il vertice per gli ospiti).