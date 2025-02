Thesocialpost.it - Memoria del telefono piena? Il trucco per creare spazio senza eliminare foto, video e file

Leggi su Thesocialpost.it

Oggigiorno nei nostri smartphone mettiamo di tutto, ed esaurire la loroè abbastanza facile. Tra app, giochi,di ogni tipo, ecco qua che ci ritroviamo a un certo punto a dover “fare“, andando per forza di cose a fare una selezione su cosa vogliamo tenere e cosa no. Sicuramente un valido alleato negli ultimi tempi è stato loin cloud, che permette di archiviare in remoto e, soprattutto,perdere alcun, tutti i contenuti del proprio dispositivo e delle relative applicazioni. L’inconveniente? È che anche il cloud si paga: questo sistema di archiviazione, infatti, prevede un pagamento mensile, nemmeno poi così economico. E allora cosa fare quando abbiamo ladel? Scopriamo un semplice.Leggi anche: Crisanti nella bufera per la super villa: quanto costano cena e pernotto a San ValentinoCosa facciamo tutti quando abbiamo ledel? Iniziamo a scandagliare tutto quello che c’è nel nostroe iniziamo a cancellare chat,e altri contenuti, ma questo non basta.