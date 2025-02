Laprimapagina.it - Meloni ribadisce stima e amicizia per Salvini: andiamo avanti compatti

Leggi su Laprimapagina.it

Non saranno le polemiche politiche a minare il rapporto tra Giorgiae Matteo. A ribadirlo è stata lo stesso Presidente del Consiglio con una nota diffusa sui social, in cui ha sottolineato il legame di collaborazione e fiducia con il Vice premier e Ministro delle Infrastrutture.“Non sarà certo qualche polemica forzata e strumentale a scalfire il nostro rapporto”, ha scritto, ricordando le numerose battaglie affrontate insieme e confermando la volontà di proseguire fianco a fianco, “con lealtà e determinazione, per il bene dell’Italia”.Il premier ha poi evidenziato il ruolo centrale diall’interno del Governo. “Lanei suoi confronti è nei fatti: oltre a essere Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è anche Vice premier del nostro Governo. Un ruolo centrale per portarele riforme e i progetti che servono alla Nazione”.