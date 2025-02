Iltempo.it - Meloni chiude l'affaire chat: "Con Matteo nessun problema, avanti insieme"

l'. Dopo l'intervista del segretario del Carroccio a "Il Tempo",in cui anticipava come la premier avrebbe confermato che Fratelli d'Italia non pensa della Lega quanto apparso sulledel Fatto Quotidiano, a chiarire è la stessa premier. Quest'ultima, nella tarda serata, infatti, mediante un post, smorza ogni controversia: «Non sarà certo qualche polemica strumentale - scrive su X il presidente del Consiglio - a scalfire il nostro rapporto. ConSalvini abbiamo affrontato tante battagliee continueremo a lavorare fianco a fianco, con lealtà e determinazione, per il bene dell'Italia». Detto ciò, il partito della premer non intende starsene a braccia conserte rispetto all'ennesimo attacco della sinistra. Anzi, sembra non escludere neanche le vie legali.