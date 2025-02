Meloni apre al dialogo coi giudici il messaggio al neo-presidente dell’Anm Parodi | Pronti al confronto

Leggi su Open.online

Prove ditra governo e magistratura dopo settimane di alta tensione. Cesare, 62 anni, è stato eletto oggidell’Associazione nazionale magistrati. «Chiederò in tempi brevi un incontro con il governo. Non possiamo rinunciare a nessuna strada per la difesa della magistratura», sono state le sue prime parole., che è esponente della corrente moderata Magistratura indipendente, ha anche precisato che al momento lo sciopero deicontro la riforma della giustizia che la maggioranza sta portando avanti in Parlamento «ad oggi non è stato revocato». Ma l’apertura alc’è. E viene subito registrata e accolta dalladel Consiglio Giorgia. «Desidero inviare a nome mio e di tutto il Governo i migliori auguri di buon lavoro al nuovodell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare, e ai membri della Giunta eletta oggi», ha scritto la premier in una nota.