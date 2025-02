Meloni | a Bosovizza oltraggio a Nazione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.40 "La Foiba di Basovizza è un luogo sacro, un monumento nazionale, da onorare con il silenzio e con la preghiera". Così la premier, dopo l'atto vandalico alla Foiba triestina. "Oltraggiare Basovizza, per di più con scritte ripugnanti che richiamano a pagine drammatiche della nostra storia, non vuol dire solo calpestare la memoria dei martiri delle foibe ma significa oltraggiare laintera", prosegue. "E' un atto di una gravità inaudita, che non può restare impunito".